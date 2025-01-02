"خوفت تفضحني وتقول لأخويا".. قصة سيدة قُتلت على يد شقيق زوجها دفاعا عن شرفها

كتب - عاطف مراد:

لم ترتكب سارة جرمًا أو تقترف إثمًا حتى تُقتل خنقًا على يد شقيق زوجها. كل ما فعلته هو الدفاع عن نفسها ومحاولة منعه من التحرش بها، وعندما كرر فعلته، هددته بفضح أمره وإخبار شقيقه.

في حلقة جديدة من "جرائم أسرية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بمحافظة الشرقية في أغسطس 2023.

المجني عليها "سارة م." (27 عامًا - ربة منزل)، والمتهم "إسماعيل إ." (شقيق زوجها – يعمل نجار مسلح، ويصغرها بعامين)، يقيمان في إحدى قرى مركز فاقوس شمال محافظة الشرقية.

أراد هيثم أن يُكمل نصف دينه، فدلّته إحدى قريباته على سارة التي تصغره بـ4 سنوات. بعد فترة خطوبة قصيرة، تزوجا عام 2019، وسكنا في إحدى شقق منزل أسرة الزوج.

حياة هادئة ومستقرة عاشها الزوجان، ورُزقا بثلاثة أطفال. كان إسماعيل، شقيق هيثم، يتردد على منزلهما بشكل منتظم.

في البداية، لم يكن هناك أي شيء غير عادي في زياراته؛ فقد بدا كأخٍ حنون يشاركهما أوقاتهما العائلية ويساعد في بعض الأمور. لكن مع مرور الوقت، بدأ إسماعيل يُظهر سلوكًا غريبًا، حيث تقرّب من سارة أكثر من اللازم، ونظر إليها بنظرات تحمل نوايا سيئة، وتحدث إليها بكلمات أشعرتها بعدم الارتياح.

في أحد الأيام، استغل إسماعيل غياب شقيقه وصعد إلى مسكنه بزعم الاطمئنان على الأطفال. انتظر حتى سنحت الفرصة، واقترب من سارة محاولًا التحرش بها. فزعت الزوجة ودفعته بعيدًا عنها بقوة قبل أن يغادر المسكن.

رفضت الزوجة إخبار زوجها بفعلة شقيقه، حتى لا تتسبب في إثارة المشاكل بينهما، على أمل أن يتراجع عن تصرفاته وتعود الأمور إلى طبيعتها.

في 30 أغسطس 2023، واجهت الزوجة محاولة اعتداء أخرى من شقيق زوجها. بينما كان السكون يسود المنزل، حيث كان زوجها في عمله وأطفالها نائمين، صعد شقيق الزوج إلى المسكن محاولًا تكرار فعلته السابقة.

حاول المتهم مراودة زوجة شقيقه عن نفسها، لكنها رفضت بشدة. انقض عليها محاولًا الاعتداء، فصرخت مستغيثة بالجيران، ثم دفعته بكل ما أوتيت من قوة. أخبرته بنبرة حازمة أنها ستبلغ شقيقه بما حدث.

بدلًا من التراجع، انتاب المتهم غضب شديد وقرر التخلص منها وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره. قام بخنقها بكلتا يديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم فر هاربًا.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل منزلها بدائرة مركز شرطة فاقوس. انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليها ترتدي ملابسها كاملة، مع وجود آثار لكدمات ورضوض على جسدها.

شُكِّل فريق بحث لفحص علاقات المجني عليها، واستجواب آخر المترددين على المنزل، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة.

كشفت التحريات أن المتهم في الواقعة هو شقيق زوجها. تم ضبطه، وبمواجهته أنكر في البداية ارتكاب الجريمة، لكن بعد تضييق الخناق عليه اعترف بارتكابها خشية افتضاح أمره.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات. أُحيل المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي قضت في فبراير الماض