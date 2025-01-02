قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل شقيقتهم وعشيقها في المعادي

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم وشاب ودفنهما في صحراء المعادي، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما، لجلسة 28 يناير.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "سالم ع." و"سليمان ع." و"عيد أ."، قتلا المجني عليه الأول "عمر رضا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذالك انتقامًا منه لإقامته بعلاقة غير شرعية بشقيقتهم المجني عليها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه وحفر حفرة وألقوه فيها، وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقسة ألية" استقرت بجسده، فأدرته قتيلًا محدثًا ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليها الثانية "ياسمين ع." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بذات السلاح الناري "بندقية ألية" بعد علمهما بإقامتها بعلاقة مع المجني عليه الأول.