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السيطرة على حريق التهم مخزن أدوات بلاستيك بأوسيم

03:45 م الخميس 02 يناير 2025

حريق مخزن

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كتب ـ عاطف مراد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق كبير التهم محتويات مخزن بلاستيك في منطقة أوسيم شمال الجيزة.

إدارة شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا من الأهالي مفادها بتصاعد أدخنة كثيفة من من مخزن بلاستيك فى منطقة أوسيم.

قوات الحماية المدنية، دفعت بسيارات إطفاء لمجابهة ألسنة النيران داخل المخزن، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق عقب محاصرة النيران قبل امتدادها إلى باقي الأماكن المجاورة، فيما جاري عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق مخزن مخزن أدوات بلاستيك قوات الحماية المدنية منطقة أوسيم
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السيطرة على حريق التهم مخزن أدوات بلاستيك بأوسيم

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