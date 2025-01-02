علاقة مُحرمة تنتهي في قبر بالصحراء.. قصة مقتل فتاة وعشيقها على يد أسرتها بالمعادي

كتب: أحمد عادل

في منطقة صحراوية بالقرب من المعادي، حفرا الشقيقان "سالم" و"سليمان" قبراً، بينما كانت اختهم وعشيقها مكبلان بالأحبال يشاهدان نهايتهما تقترب، أطلق أحدهم النار على "عمرو"، وأعطى السلاح لشقيقه ليُنهي حياة شقيقتهم "ياسمين"، بعد تحريض من والدهما بسبب علمه بوجود علاقة غير شرعية بين الفتاة والشاب.

بدأت القصة عندما نما لعلم "عيد أ." بوجود علاقة غير شرعية بين نجلته وآخر، وقيام الشاب بهتك عرضها وممارسة العلاقة معها لعدة مرات، اجتمع بأبنائه "سالم" و"سليمان" وقرروا الخلاص من كليهما وأعدوا لذلك مخططًا شيطانيًا ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

جلس "سالم" رفقة شقيقته وأخبرها بعلمه عن علاقتها بشاب، ارتجفت الفتاة خوفًا من رد فعل شقيقها إلا أن الأخير قام بطمأنتها وأنه سيقوم بمساعدتهما، وطلب منها الاتصال بـ"عمرو" وحضوره إلى المنزل دون إخباره عما حدث.

وقعت الفتاة في فخ شقيقها وعند دخول "عمرو" إلى المنزل، فوجئ بوجود شقيقها وحضر الآخر وتعدوا على المجني عليه بالضرب وقيداه وثاقًا، وحملوه إلى صندوق السيارة رفقة المجني عليها الثانية.

وما أن وصلا إلى منطقة خاوية بصحراء المعادي، قاموا بحفر قبر باستخدام أدوات الحفر أعدوها مسبقًا ووضعا فيه الفتاة والشاب، أطلق المتهم الأول الأعيرة النارية صوب المجني عليه وما أن تيقن من وفاته، أعطى السلاح الناري “بندقية آلية” لشقيقه وبدوره أطلق النيران نحو شقيقته.

بلاغ للأجهزة الأمنية من والد المجني عليه "عمرو ر." يفيد بتغيب نجله على غير عادته، كان طرف الخيط لاكتشاف الجريمة بأن توصلت تحريات رجال المباحث السرية لوجود علاقة غير شرعية بين الشاب وفتاة.

باستخدام التقنيات الحديثة توصلت الأجهزة الأمنية إلى قيام أشقاء الفتاة بخطف المجني عليه "عمرو" انتقامًا منه لإقامة علاقة غير شرعية مع شقيقتهما، وبالقبض على المتهمين ومواجهتهم أقروا بقتل الشاب والفتاة، وأرشدوا عن مكان دفن الجثث.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "سالم ع." و"سليمان ع." و"عيد أ." للمحاكمة الجنائية على خلفية قتل المجني عليهما "عمرو ر." و"ياسمين ع." بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما.