الداخلية تمنح نزلاء الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد

كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح جميع نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل "زيارة استثنائية واحدة فقط" بمناسبة احتفال "عيد الميلاد المجيد". ستتم الزيارة في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025 وحتى يوم الخميس 23 يناير 2025.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، فضلاً عن توفير الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ومنحهم فرصة اللقاء بذويهم في مناسبات مهمة.