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اندلاع حريق في مخزن تابع للهلال الأحمر بأوسيم

01:16 م الخميس 02 يناير 2025

أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا اندلع في مخزن تابع للهلال الأحمر بأوسيم شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن أسفل كوبري الضبعة.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مخزن تابع لهيئة الهلال الأحمر على مساحة 900 متر، ونشوب الحريق بكراتين على مساحة 70 مترًا وتمام الإخماد.

حريق في مخزن الهلال الأحمر بأوسيم قوات الحماية المدنية
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