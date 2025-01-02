خناقة شقة الهرم ..تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم، لجلسة 5 يناير الجاري؛ لاستكمال محاكمة المتهم.

في وقت سابق قررت المحكمة إعادة عرض المتهم على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي النفسي مغايرة للجنة السابقة التي أوصت بأن المتهم واعى ومدرك ويسأل عن أفعاله، وذلك لإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسي.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 کلي السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم 27 عامًا عاطل، ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 17-11-2020 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه، من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما مشادة فاستشاط لها غضبًا، وسولت له نفسه قتل أخيه.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها





