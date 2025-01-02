وفاة طفل وإصابة شخصين في حادث دهس بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات حادثة مروعة شهدتها دائرة قسم شرطة المعادي، حيث تلقت البلاغات بشأن اصطدام سيارة مجهولة بثلاثة أشخاص أثناء عبورهم الطريق، مما أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وإصابة شخص آخر.

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. وبمواجهته، اعترف بإقدامه على ارتكاب الحادث، مبررًا هروبه من مكان الواقعة خوفًا من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، وجارٍ استكمال التحقيقات.