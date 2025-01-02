لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وفاة طفل وإصابة شخصين في حادث دهس بالقاهرة

01:06 م الخميس 02 يناير 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات حادثة مروعة شهدتها دائرة قسم شرطة المعادي، حيث تلقت البلاغات بشأن اصطدام سيارة مجهولة بثلاثة أشخاص أثناء عبورهم الطريق، مما أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وإصابة شخص آخر.

أسفرت التحريات عن تحديد السيارة المتسببة في الحادث وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان. وبمواجهته، اعترف بإقدامه على ارتكاب الحادث، مبررًا هروبه من مكان الواقعة خوفًا من المساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفاة طفل حادث قسم شرطة المعادي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خناقة شقة الهرم ..تأجيل محاكمة المتهم بقتل والدته وشقيقه

إعلان

إعلان

مصر 2025.. ماذا ينتظر الاقتصاد وأفضل وسيلة لاستثمار أموالك؟