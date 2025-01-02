مباحث الطالبية تكشف لغز سرقة مهمات الكباري

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الطالبية القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكبارى والطرق.

تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب أكدت أن مالك مخزن خردة و3 عمال كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى باستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن.

بتقنين الإجراءات استهدفتهم قوة وتمكنت من ضبطهم وبحوزتهم كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت حوالى 2,500 طن.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، كما تم ضبط السيارة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.