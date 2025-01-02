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فيديو استعراضي في حفل زفاف بالشرقية ينتهي بالقبض على الجاني

12:48 م الخميس 02 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة يؤدي حركات استعراضية أثناء حفل زفاف بمحافظة الشرقية، مما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

بعد إجراء التحريات والفحص، تم تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وقائدها. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الحركات الاستعراضية أثناء الحفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.

وزارة الداخلية حفل زفاف حركات استعراضية
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