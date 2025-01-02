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الداخلية تكشف حقيقة خطف بنات المعادي والجيزة وتؤكد:مزاعم إخوانية

12:25 م الخميس 02 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

رصدت المتابعة الإعلامية تنامي نشاط قناة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ادعت فيه انتشار ظواهر جنائية وحالات خطف الفتيات والأطفال في المعادي والجيزة.

أكدت التحريات أن ما ورد في الفيديو لا أساس له من الصحة، إذ لم يتم تسجيل أي بلاغات بشأن ما تضمنه. واتُخذت الإجراءات القانونية ضد القائمين على القناة لنشرها ادعاءات كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة في الاستقرار الأمني.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك القنوات المغرضة، التي تسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية عبر نشر الشائعات.

وزارة الداخلية الذكاء الاصطناعي ظواهر جنائية حالات خطف الفتيات
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