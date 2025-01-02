تناولوا وجبة فاسدة.. التحري عن إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم في الوراق

كتب- رمضان يونس:

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

تلقى مأمور القسم العميد محمد الجيار إخطارًا من مركز السموم التابع لجامعة عين شمس "الدمرداش" باستقبال 3 حالات ادعاء تسمم.

تبين بالفحص إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة قيء وإعياء شديدة نتيجة تعرضهم لحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.