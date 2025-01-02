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تناولوا وجبة فاسدة.. التحري عن إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم في الوراق

11:48 ص الخميس 02 يناير 2025

تسمم - أرشيفية

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كتب- رمضان يونس:

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

تلقى مأمور القسم العميد محمد الجيار إخطارًا من مركز السموم التابع لجامعة عين شمس "الدمرداش" باستقبال 3 حالات ادعاء تسمم.

تبين بالفحص إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة قيء وإعياء شديدة نتيجة تعرضهم لحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.

تسمم وجبة فاسدة مديرية أمن الجيزة منطقة الوراق
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