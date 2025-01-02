فاجعة شقة أكتوبر تتكرر.. العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس بالشروق

كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى أيام على واقعة هزت حدائق أكتوبر لدى العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس داخل عش الزوجية حتى تكرر المشهد لكن هذه المرة في مدينة الشروق.

رئيس المباحث الجنائية للقطاع تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمساكن المستقبل.

بتقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، دخلت قوة أمنية إلى الشقة بالعقار رقم 12، وعثر على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس في ظروف غامضة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لتحديد سبب الوفاة.