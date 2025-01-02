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لغز جثة شخص مجهول الهوية بجبل "صحراوي أكتوبر"

10:27 ص الخميس 02 يناير 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شخص مجهول الهوية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالجيزة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بجبل الطريق الصحراوي.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية لا يحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحين أن الوفاة نتيجة حادث سير.

أودعت الشرطة الجثة بثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

لغز جثة شخص مجهول الهوية جبل صحراوي أكتوبر
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