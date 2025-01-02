تسمم 3 من أسرة واحدة في الوراق
10:24 ص الخميس 02 يناير 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة الوراق شمال الجيزة.
تلقى مأمور القسم العميد محمد الجيار إخطارًا من مركز السموم التابع لجامعة عين شمس "الدمرداش" باستقبال 3 حالات ادعاء تسمم.
تبين بالفحص إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة قيء وإعياء شديدة نتيجة تعرضهم لحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل.
تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.
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