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تسمم 3 من أسرة واحدة في الوراق

10:24 ص الخميس 02 يناير 2025

إسعاف-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

تلقى مأمور القسم العميد محمد الجيار إخطارًا من مركز السموم التابع لجامعة عين شمس "الدمرداش" باستقبال 3 حالات ادعاء تسمم.

تبين بالفحص إصابة 3 من أسرة واحدة بحالة قيء وإعياء شديدة نتيجة تعرضهم لحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.

تسمم 3 من أسرة واحدة الوراق وجبة فاسدة شمال الجيزة
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