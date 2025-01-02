اندلاع حريق بمخزن أثاث في المنيل



كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن أثاث بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة دون إصابات.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة المنيل.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخزن أثاث قديم أسفل العقار رقم 6 بشارع حافظ بهجت وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.