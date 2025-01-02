"هدى" تطلب الخلع: "زوجي باع كوتشيات العيال عشان يشرب استروكس"



كتبت-فاطمة عادل:

رفعت "هدى. ع"، 42 عامًا، ربة منزل، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطلب إنهاء زواج استمر 11 عامًا بسبب معاناتها مع زوج مدمن على مادة الاستروكس، قائلة بحسرة: "باع كوتشيات عياله لتوفير المال للمخدرات".

كشفت الزوجة تفاصيل مأساتها، موضحة أن زوجها لم يكتفِ بإدمانه الذي دمر حياتهما، بل تعدى ذلك إلى بيع ممتلكات المنزل قطعة تلو الأخرى، حتى شمل الأمر أحذية أطفالهما. وقالت: "الحياة معه أصبحت مستحيلة، أنا التي أصبحت أتحمل كل المسؤوليات وحدي، حتى أطفالنا لم يسلموا من تصرفاته".

وأضافت هدى أنها حاولت مرارًا مساعدة زوجها للتخلص من الإدمان، لكنه كان يعود كل مرة إلى تعاطي المخدرات، ما دفعها إلى اتخاذ قرار الانفصال: "دمر بيتنا بشرب المخدرات، ولم أجد بديلًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة".

وتابعت الزوجة: "والدي وشقيقي الأكبر وقفوا بجانبي طوال معاناتي، لكن استمرار الحياة مع هذه الشخصية لم يعد ممكنًا"، موضحة أنها تقدمت بدعوى خلع حملت رقم 380 لسنة 2024 بمحكمة الأسرة في إمبابة، والتي لا تزال منظورة أمام القضاء حتى الآن.