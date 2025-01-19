أحمد شوبير يدلي بأقواله أمام النيابة في اتهامه أصحاب حسابات بتشويه سمعته

كتب- محمد الصاوي:

أدلي الإعلامي أحمد شوبير أمام نيابة رض الفرج بالقاهرة، بأقواله في اتهامه أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "ض. ب"، و"ن. ا"، بنشر عبارات (بوستات) فيها صورته الشخصية وعبارات سب وقذف وتشويه لسمعته.

وأمرت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة واستدعاء القائمين بنشر العبارات.

الأجهزة الأمنية سبق وأن تلقت بلاغًا من الإعلامي أحمد شوبير اتهمت فيه أصحاب حسابات بنشر بوستات فيها صورته الشخصية وسبه وقذفه والتشهير به وبسمعته من خلال منشورات عبر منصة الفيسبوك.

وباشرت نيابة روض الفرج التحقيقات حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بضبط وإحضار المتهمين القائمين بنشر المنشورات وعبارات السب والقذف وتشويه سمعة الإعلامي أحمد شوبير.