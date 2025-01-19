فاجعة المنيل كادت تتكرر.. 3 حالات اختناق وسط نيران شقة سكنية

كتب - محمد شعبان:

دقائق قليلة حالت دون تكرار فاجعة شقة المنيل التي وقعت قبل شهر وراح ضحيتها 3 من أسرة واحدة، المشهد نفسه كاد يتكرر بشارع عبد العزيز آل سعود.

حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية بالحي العتيق نطاق حي مصر القديمة. 3 سيارات إطفاء هرعت إلى مكان البلاغ وتمركزت بمحيط البرج رقم 83 المكون من 11 طابقًا.

معاينة سريعة حدد بموجبها رجال الدفاع المدني مصدر النيران بشقة بالدور الثامن ليستعين قائد طاقم الإطفاء بالمعدات الحديثة "سلم هيدروليكي" لمحاصرة النيران المستعرة.

جهود قوات الإطفاء والإنقاذ البري أنقذت حياة 3 من سكان المنزل دون احتراق أجسادهم، وأصيبوا فقط بحالات اختناق وخضعوا للإسعافات اللازمة.