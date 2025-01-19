النيابة تواجه الطالبات المتورطات في مشاجرة مدرسة التجمع بالـ "فيديوهات"

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كتب- أحمد عادل:

واجهت نيابة القاهرة الجديدة، الطالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، بمقاطع الفيديو التي توثق الواقعة.

وقدمت الفتاة المعتدي عليها "كرمة" مقطع فيديو للنيابة العامة خلال جلسة الاستماع لأقوالها، ويوثق الفيديو لحظة تعدي الطالبات عليها داخل فناء مدرسة بالتجمع الخامس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطهن بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر تعديهن على الطالبة “كرمة”، مما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها وأسرتها، واطلعت على التقرير الطبي الذي أثبت وجود كسر في عظام الأنف وحاجتها إلى الراحة لمدة أسبوعين؛ كما اتهم والد الطالبة إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في منع الواقعة.

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