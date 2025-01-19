السجن المشدد 7 سنوات لـ عصابة سرقة "التكاتك" بمنشأة ناصر

كتب- عاطف مراد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة سرقة الدراجات البخارية “التكاتك”، بمنشأة ناصر.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى معلومات تفيد قيام شخصين بسرقة الدراجات النارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي تشكيل عصابي مكون من شخصين، وبتفتيشهم عثر بحيازتهما على سلاح ناري وذخيرة.

واعترفوا بسرقة الدراجات البخارية بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.