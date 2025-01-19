"ضربوني لحد ما أغمي عليا".. ماذا قالت "كرمة" المجني عليها في مشاجرة مدرسة التجمع ؟

"كان هيجيبلي عربية من برة".. لماذا ذهب "أفشة" إلى قسم التجمع؟

كتب- أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لأقوال الطالبة "كرمة" ضحية التعدي بالضرب من قِبل 3 طالبات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

وأكدت “كرمة” في أقوالها أمام جهات التحقيق، أن الفتيات الثلاثة تعدّين عليها بالضرب والتنمر، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت الطالبة المجني عليها، “كنت ماشية في المدرسة، ولما وصلت للحوش، بنت قالتلي ألفاظ غير لائقة وقالتلي: انتي بتبصي ليه عليه، هو في حاجة؟ وبعدها ضربتني، ومحستش بحاجة لأنه أغمى عليّ”.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطالبة المجني عليها، التي قدمت بلاغًا يتهم المدرسة بالإهمال والتقصير في حماية الطلاب.

كما اطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، الذي أثبت تعرضها لكسر في عظام الأنف استدعى رد الكسر وتركيب دعامة خارجية، مع توصية بالحصول على راحة لمدة أسبوعين.