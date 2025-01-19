بعد اتهامهن بالتعدي عليها.. النيابة تواجه 3 فتيات بفيديو مشاجرة الطالبة "كرمة"

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تطور قضائي بشأن الـ 3 فتيات في واقعة الاعتداء على طالبة مدرسة التجمع

"ضربوني لحد ما أغمي عليا".. ماذا قالت "كرمة" المجني عليها في مشاجرة مدرسة

الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها في مدرسة التجمع: "أنا ليا حق"

كتب- محمود الشوربجي:

واجهت نيابة القاهرة الجديدة، 3 فتيات متهمات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، بفيديو تعديهن على الطالبة كرمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 فتيات لتعديهن على الطالبة "كرمة"، تنفيذا لقرار ضبطهن من النيابة، ويتم التحقيق معهن في الواقعة.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كرمة" المجني عليها، واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة.

وكشف والد الطالبة "كرمة"، آخر تطورات حالتها الصحية بعد الحادث المؤلم الذي تعرضت له.

وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، قال والد "كرمة" إن ابنته أصيبت بكسر في عظام الأنف جراء الاعتداء، مما استدعى خضوعها لعملية جراحية لتركيب دعامة لتثبيت العظام. وأضاف أنه بعد الحادث، تعرضت ابنته لعدة كدمات متفرقة في جسدها، مما استدعى احتجازها داخل المستشفى لمدة أيام بسبب سوء حالتها الصحية.

ووفقًا لتقرير مستشفى الجوي التخصصي، تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود كدمة بالرأس وكسر في عظام الأنف، وأوصى الأطباء بضرورة خضوعها لعملية جراحية لتثبيت العظام.

من جانبها، استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال أسرة الطالبة "كرمة"، حيث تقدمت الأسرة ببلاغ للأجهزة الأمنية بعد الاعتداء عليها بالضرب والسب من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، وتواصل النيابة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.