إعلان

تأجيل محاكمة متهم في "خلية العجوزة الإرهابية" لـ17 فبراير

03:34 م الأحد 19 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة في محكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة أحد المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية العجوزة الإرهابية" لجلسة 17 فبراير المقبل.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن القضية تتعلق بقيام المتهمين خلال الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017 بتكوين خلية إرهابية، وتولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية هدفها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية، مع علمهم بطبيعة أغراضها الإرهابية، والمتهمون من الأول إلى السابع، وأيضًا الثاني عشر، وجهت إليهم تهمة تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات لاستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.

محاكمة متهم خلية العجوزة الإرهابية محكمة جنايات أمن الدولة العليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تأجيل محاكمة 21 متهمًا في "خلية البحيرة" لـ15 فبراير

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة