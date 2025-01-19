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الداخلية تضبط 38 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

01:12 م الأحد 19 يناير 2025

مخالفة مرورية

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كتب- علاء عمران :

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 38439 مخالفة مرورية متنوعة (583 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و25305 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و 7 مخالفات موقف عشوائي، و 1239 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين.

مخالفات مرورية الإدارة العامة للمرور مديريات الأمن
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