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الجنايات تبرئ عاطل من تهمة حيازة مخدر الهيروين في المطرية

12:56 م الأحد 19 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، ببراءة عاطل من تهمة حيازة 100 جرام من مخدر الهيروين في منطقة المطرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطل لمواد مخدرة في دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى إثرها تم إعداد الأكمنة اللازمة، التي أسفرت عن القبض على المتهم.

وعند تفتيشه، عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على لفة تشبه مخدر الهيروين. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

محكمة جنايات شمال القاهرة مخدر الهيروين الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة مجمع محاكم العباسية
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