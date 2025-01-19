الجنايات تبرئ عاطل من تهمة حيازة مخدر الهيروين في المطرية

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، ببراءة عاطل من تهمة حيازة 100 جرام من مخدر الهيروين في منطقة المطرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطل لمواد مخدرة في دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى إثرها تم إعداد الأكمنة اللازمة، التي أسفرت عن القبض على المتهم.

وعند تفتيشه، عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على لفة تشبه مخدر الهيروين. تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.