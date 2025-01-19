"بعد انتشار فيديو على الفيسبوك".. ضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت جهود وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر سيارة "مينى باص" تسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينتي بالقاهرة، مما يعرض حياة قائدها والطلبة الذين كانوا على متنها للخطر، تمكنت أجهزة الوزارة من تحديد هوية مرتكب الواقعة.

بالفحص والتحريات، تم تحديد مالك السيارة الذي له معلومات جنائية، وبسؤاله أفاد بأن السيارة كانت بحيازة السائق الذي تم ضبطه. تبين أن السائق كان يقود السيارة بدون رخصة تسيير وأن السيارة كانت منتهية التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارة وقائدها، واتخذت الوزارة كافة الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة لضمان سلامة المواطنين.