الداخلية تفتتح وحدة مرور إلكترونية مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- علاء عمران:

افتتحت الوزارة "وحدة مرور إلكترونية مميزة" بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لزيادة انتشار خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المرور بسهولة ويسر.

جاء ذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتحسين مستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وتزامنًا مع احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73.

وستقدم الوحدة خدمات اختيارية للمواطنين، تشمل:

- فحص فني للمركبات

- تجديد رخص التسيير

- إصدار بدل فاقد أو تالف لـ "رخص التسيير، رخص القيادة، والملصق الإلكتروني"

وستعمل الوحدة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، لتلبية احتياجات المواطنين في فترة زمنية مريحة.

تستمر وزارة الداخلية في جهودها المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات الجماهيرية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، لتقديم خدمات مميزة وسهلة تواكب العصر وتلبي تطلعات المواطنين.