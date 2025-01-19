تفاصيل فيديو لمشاجرة بالسلاح داخل مدرسة في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى إحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، والتعدي على أحد الطلاب والمدرسين، قبل أن يفروا من مكان الحادث.

وتبين من الفحص أنه ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين داخل المدرسة. الطرف الأول كان طالبًا في المدرسة، مصابًا بسحجة وكدمة، بينما الطرف الثاني يتكون من طالبين من نفس المدرسة، أحدهما مصابًا بجرح في الوجه، بالإضافة إلى شخصين آخرين.

وقد نشبت المشاجرة نتيجة لمشادة كلامية بين الطالب من الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني، ما دفع الأخير للاستعانة بالآخرين والتوجه إلى المدرسة حيث تعدوا على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، مما أسفر عن إصابة بعضهم.

تم ضبط أطراف المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني تم العثور على سلاح أبيض وثلاث عصا خشبية كانت قد استخدمت في الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال التحقيقات.