أنغام عن جائزتها من Joy Awards: "ليها طعم حلو عشان يسرا قدمتهالي والنهاردة عيد ميلادي"

الرياض- منى الموجي:

عبرت النجمة أنغام عن سعادتها بفوزها بجائزة الأغنية المفضلة عن "هو أنت مين" التي قدمتها ضمن أغاني ألبومها "تيجي نسيب"، وذلك في حفل مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، الذي أقيم مساء أمس السبت 18 يناير في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت أنغام عقب صعودها على المسرح لاستلام الجائزة مناصفة مع المطرب تامر عاشور عن أغنيته "هيجيلي موجوع": "مساء الخير سعيدة إني مع حضراتكم النهاردة، وسعيدة بالجائزة جدا وعايزة أشكر المملكة دائما وأبدا على كل حاجة حلوة بتقدمها للفن والفنانين، والشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، وببارك لتامر واحد من أرقى الفنانين وعملت معاه حاجات حلوة".

وتابعت "الجائزة النهاردة ليها طعم حلو، أولا عشان يسرا اللي قدمتهالي وعشان النهاردة عيد ميلادي".

واحتفى المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.