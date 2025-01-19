الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصول المواطنين على خدماتهم المستندية. يأتي ذلك ضمن رؤية الوزارة التي تعزز حقوق الإنسان وتوفير جميع التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على المستندات الشرطية.

حيث قامت الأقسام التابعة للإدارة العامة للجوازات في مختلف المحافظات باستقبال عدد من الحالات الإنسانية وكبار السن والمرضى في مقراتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم التسهيلات لهم وإنهاء كافة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

كما تؤكد الوزارة مواصلة تنفيذ هذه الإجراءات التي تهدف إلى تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات والمستندات الشرطية في مختلف المواقع الشرطية، بما يتماشى مع أهداف المنظومة الأمنية المعاصرة ويعزز حقوق الإنسان.