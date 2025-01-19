قوافل المحافظات.. استخراج 5590 بطاقة رقم قومي و24 ألف "مصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل ميدانية مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع في العديد من المحافظات. تشمل هذه الخدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة للمواطنين في المحافظات التالية: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

أسفرت القوافل عن استخراج 5590 بطاقة رقم قومي و24571 مُصدراً مميكناً للمواطنين، في حين تقرر استمرار القوافل في هذه المحافظات اعتباراً من 18 يناير 2025 نتيجة للإقبال الكبير من المواطنين.

كما واصل القطاع تلقّي الطلبات عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تلبية مختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، بما في ذلك الطلبات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم. خلال هذه الفترة، تم استخراج 1055 بطاقة رقم قومي و124 مُصدراً مميكناً.

في خطوة إضافية لتلبية الحالات الإنسانية، أرسل القطاع مأموريات إلى 54 حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم في المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمها لهم.

وواصل القطاع إرسال مأموريات لإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الرياضية، حيث تم استخراج بطاقات لـ 298 مواطن ومواطنة. كما استقبل المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" عدداً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، حيث تم تجديد واستخراج 290 بطاقة رقم قومي.

تلقى المواطنون هذه الإجراءات بكل ترحيب، لما لها من تأثير إيجابي في تسهيل حصولهم على الخدمات، بما يوفر الوقت والجهد، ويعكس حرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات بكفاءة عالية وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.