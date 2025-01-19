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تؤثر سلبًا على الاقتصاد.. الداخلية تضبط عملات أجنبية بحوزة تجار عملة

11:47 ص الأحد 19 يناير 2025

ضبط عملات أجنبية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بمبالغ مالية تقدر بحوالي 5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات والتعامل بها خارج السوق المصرفي.

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