ضبط عامل في الفيوم يُدير ورشة تصنيع ألعاب نارية بحوزته 4 مليون قطعة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية في قطعة أرض فضاء بالقرب من مكان سكنه.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف الورشة وضبط العامل، بحوزته حوالي 4 مليون قطعة ألعاب نارية، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في تصنيعها، وكذلك ميزان حساس.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وما قد تسببه من تهديدات على الأمن والسلامة العامة.