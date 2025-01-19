المدرسة عاقبت مصوري الفيديو.. القصة الكاملة للاعتداء على "كرمة" طالبة التجمع

كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

كعاتها كل صباح كانت "كرمة"، طالبة في السادسة من عمرها، تودّع يومها الدراسي داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس. لم تكن تعلم أن تلك اللحظة التي بدت عادية ستتحول إلى نقطة فاصلة في حياتها، وتُشعل داخلها وجعًا أكبر من سنوات عمرها الصغيرة.

أثناء توجه الطلاب إلى الحافلات، حدث ما بدا نزاعًا عابرًا، اقتربت إحدى الطالبات من كرمة وقالت لها بحدة: "امشي يابنت متتلكعيش"، فردت كرمة بابتسامة خجولة: "الشنطة كبيرة، أنا بمشي كده مش بتلكع"، لم تكن تتوقع أن كلماتها البسيطة ستشعل شرارة مشاجرة عنيفة.

قبل أن تستوعب كرمة ما يجري، انقضّت عليها الفتاة، تُلاكمها بشراسة، ولم تكن وحدها، فجأة، ظهرت شقيقة الفتاة المعتدية وصديقتها، وهما تكبرن كرمة سنًا وقوة، اشتدت الضربات، وانهالت على كرمة اللكمات والركلات، وسط هذا العنف، تجمع زميلاتها، لكن ليس للمساعدة، بل للتصوير.

انتشر الفيديو سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الجميع، في الفيديو، تظهر كرمة تحاول الدفاع عن نفسها بينما تُطحن تحت ضربات الفتيات الثلاث.

كشف “أحمد مصطفى”، والد الطالبة “كرمة”، ضحية التعدي بالضرب من قبل 3 فتيات بمدرسة شهيرة في التجمع الخامس، عن آخر تطورات الواقعة.

وقال “أحمد مصطفى” في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إنه لم يكن هناك أي خلاف سابق بين ابنته والفتاة المعتدية، ولا حتى سابق معرفة، موضحًا أن الخلاف حدث أثناء توجه الطلاب إلى الحافلات بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتابع والد الطالبة أن الطالبة المعتدية قالت لابنته: “امشي يابنت متتلكعيش”، فردت ابنته: “الشنطة كبيرة، أنا بمشي كده مش بتلكع”، ومن هنا بدأ الخلاف، لتفاجأ بعدها نجلته بشقيقة الفتاة المعتدية وصديقتها، اللتين تكبرنها سنًا، يقمن بالتعدي عليها كما ظهر بالفيديو المنتشر.

وأضاف والد “كرمة” أن نجلته مرت بأيام صعبة منذ وقوع الحادثة، وتم احتجازها داخل المستشفى بسبب حالتها الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبات المتورطات في الواقعة.

واتهم والد الطالبة "كرمة" خلال التحقيقات، المدرسة بالإهمال وعدم تدخل أي من المشرفين المتواجدين للدفاع عن ابنته، بالإضافة لتصوير الواقعة من قبل الطلاب دون التدخل لفض المشاجرة أثناء تعدي الطالبات على نجلته.

وأوضح والد المجني عليها أنه هو من نقل ابنته للمستشفى بعد وصوله للمستشفى بعد ساعة من الواقعة، ونفى وجود أي خلافات سابقة بين ابنته والفتيات المتورطات في الاعتداء عليها.

وتقدم والد الطالبة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، أفاد خلاله بتعرض ابنته للاعتداء اللفظي والبدني من قبل ثلاث فتيات داخل المدرسة، حيث شمل الاعتداء استخدام ألفاظ خادشة للحياء.

في سياق متصل، أعلنت إدارة المدرسة فصل الطالبات المتورطات في الواقعة، وإحالة ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت القرارات تطبيق عقوبات على الطلاب الذين شاركوا بتصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الإبلاغ عنها.

الواقعة أثارت استياء واسعًا بين أولياء الأمور بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الاعتداء، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وضمان سلامة الطلاب داخل المدارس.