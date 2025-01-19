وزير العدل يتفقد تطوير وترميم مجمع محاكم الجلاء- صور

كتب- صابر المحلاوي:

تفقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أعمال الترميم والتجديد بمبنى مجمع محاكم الجلاء. رافقه خلال الجولة المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي.

تأتي هذه الجولة في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء وتجديده بالكامل.

شملت الجولة تفقد المبنى المكوّن من بدروم، دور أرضي، وستة أدوار متكررة، بالإضافة إلى تسعة عشر قاعة محكمة، ومائتين وخمس غرف إدارية، وخمسة مصاعد حديثة. وأوضح القائمون على الأعمال، خلال شرح تفصيلي، المراحل التي تم تنفيذها ومدى توافقها مع الجدول الزمني المحدد.

وأشاد وزير العدل بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل المبنى الذي تعرض للتخريب وإضرام النيران فيه خلال أحداث عام 2011، معربًا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإعادة ترميم وتجديد المبنى بأعلى المعايير الهندسية.

وأشار الوزير إلى أن العمل بالمبنى سيعتمد على أحدث وسائل التقنية بعد الانتهاء من الترميم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة التقاضي.

زار وزير العدل محكمة الأسرة بمجمع زنانيري لمتابعة سير العمل، حيث التقى برؤساء محاكم جنوب وشمال القاهرة ومحامي عام نيابتي الأسرة.

وأشاد بجهود القضاة في سرعة الفصل في دعاوى الأسرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما استمع إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين، ووجه بسرعة العمل على حلها.

واختتم الوزير جولته بزيارة مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس للاطمئنان على سير العمل، حيث افتتح فرع توثيق جديد يعمل بنظام مميكن كامل في إطار التحول الرقمي.