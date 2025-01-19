"خدوا الخزنة".. حبس خفير وعاطلين بتهمة سرقة 750 ألف جنيه بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالصف بحبس خفير وعاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خزينة حديدية تحتوي على مبلغ 750 ألف جنيه، بالإضافة إلى جهاز تكييف وشاشة جهاز DVR من داخل مصنع لصناعة الزنك المستخدم في إنتاج الرخام.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، يُفيد بسرقة الخزينة والمعدات من المصنع.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شعراوي، حيث تم استخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة للوصول إلى مرتكبي الواقعة.

وأظهرت التحريات أن وراء الواقعة كل من، فرج ح. (25 عامًا) خفير بأحد المصانع المجاورة، وزياد س. (22 عامًا) عاطل، ومبارك ح. (25 عامًا) عاطل وصديق الأول.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، مع طلب تحريات إضافية حول الحادث للوقوف على كافة ملابساته.