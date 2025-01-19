"محدش دافع عنها".. ماذا قال والد ضحية فيديو مدرسة التجمع أمام النيابة؟



كتب- أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إلي أقوال أسرة الطالبة "كرمة" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

واتهم والد الطالبة "كرمة" خلال التحقيقات، المدرسة بالإهمال وعدم تدخل أي من المشرفين المتواجدين للدفاع عن ابنته، بالإضافة لتصوير الواقعة من قبل الطلاب دون التدخل لفض المشاجرة أثناء تعدي الطالبات على نجلته.

وأوضح والد المجني عليها أنه هو من نقل ابنته للمستشفى بعد وصوله للمستشفى بعد ساعة من الواقعة، ونفى وجود أي خلافات سابقة بين ابنته والفتيات المتورطات في الاعتداء عليها.

وكان تقدم والد الطالبة "كرمة" ببلاغ إلي الأجهزة الأمنية، بعد التعدي عليها بالضرب والسب بألفاظ خادشة للحياء، من قبل 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.