تجديد حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

وطلبت النيابة العامة إرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

كانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بشأن نشاط المتهم في ترويج المواد المخدرة. وبعد التحريات ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه متلبسًا وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًا.