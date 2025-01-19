إعلان

تجديد حبس عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

05:00 ص الأحد 19 يناير 2025

مخدر الحشيش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

وطلبت النيابة العامة إرسال المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

كانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بشأن نشاط المتهم في ترويج المواد المخدرة. وبعد التحريات ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه متلبسًا وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيًا.

مخدر الحشيش حبس متهم محكمة شمال الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة