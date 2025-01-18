“أمشي يا بنت متتلكعيش”.. والد الطالبة المجني عليها في فيديو مدرسة التجمع يكشف التفاصيل

كتب- أحمد عادل:

كشف “أحمد مصطفى”، والد الطالبة “كرمة”، ضحية التعدي بالضرب من قبل 3 فتيات بمدرسة شهيرة في التجمع الخامس، عن آخر تطورات الواقعة.

وقال “أحمد مصطفى” في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إنه لم يكن هناك أي خلاف سابق بين ابنته والفتاة المعتدية، ولا حتى سابق معرفة، موضحًا أن الخلاف حدث أثناء توجه الطلاب إلى الحافلات بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتابع والد الطالبة أن الطالبة المعتدية قالت لابنته: “امشي يابنت متتلكعيش”، فردت ابنته: “الشنطة كبيرة، أنا بمشي كده مش بتلكع”، ومن هنا بدأ الخلاف، لتفاجأ بعدها نجلته بشقيقة الفتاة المعتدية وصديقتها، اللتين تكبرنها سنًا، يقمن بالتعدي عليها كما ظهر بالفيديو المنتشر.

وأضاف والد “كرمة” أن نجلته مرت بأيام صعبة منذ وقوع الحادثة، وتم احتجازها داخل المستشفى بسبب حالتها الصحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبات المتورطات في الواقعة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد انتهت من الاستماع إلى أقوال أسرة الطالبة “كرمة” المجني عليها، في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل المدرسة.

وكان والد الطالبة “كرمة” قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، يتهم فيه 3 طالبات بالتعدي على ابنته بالضرب والسب بألفاظ خادشة للحياء داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.