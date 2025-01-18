النيابة تحقق في واقعة الاعتداء على طالبة التجمع

كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في واقعة الاعتداء على الطالبة "كرمة" داخل إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن الاعتداء.

وأفادت أسرة الطالبة بأن ابنتهم تعرضت للضرب المبرح داخل المدرسة، مما أسفر عن إصابات متعددة، أبرزها شرخ في عظام الأنف، فضلاً عن كدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وأكد التقرير الطبي الصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل تفاصيل إصابة الطالبة، مشيرًا إلى خطورة الوضع الصحي الذي تعرضت له نتيجة الاعتداء.

ولا تزال النيابة العامة تواصل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.