من مفبرك ومزور إلى صحيح ودا صوتي.. كيف تضاربت أقوال محمد عادل في أزمة التسريب الصوتي؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تناقض في أقوال الحكم “محمد عادل” في جلستي الاستماع أمام جهات التحقيق، بشأن أزمة تسريب حديثه مع حكم الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وجاء في أقوال الحكم “محمد عادل” أمام جهات التحقيق في الجلسة الأولى -حصل مصراوي على نسخة منها-، أنه فوجئ بنشر مقطع صوتي من قبل الإعلامي إبراهيم فايق يُنسب له، مما أدى إلى مثوله أمام لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري.

وتابع الحكم في أقواله في جلسة الاستماع الأولى، أنه أقر أمام لجنة الحكام أن المقطع الصوتي المُذاع تم اصطناعه ونُسب إليه زورًا، والغرض من البلاغ هو الوصول إلي من قام باصطناع هذا المقطع لإثارة الجمهور والإساءة لشخصي.

بينما أقر الحكم “محمد عادل” في جلسة الاستماع الثانية، أن الفيديوهات المنتشرة والمنسوبة له صحيحة، قائلاً: “ده صوتي وده صوت كابتن محمد سلامة، وأنا أكيد مش هفتكر 99 دقيقة قولت فيها إيه، ولو قولت يخربيتك يا ميدو فهي لا تديني”.

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يوم 26 يناير 2025 موعدًا لبدء أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه، وذلك على خلفية اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو (VAR) محمد سلامة ميدو، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.