ارتمت في أحضان الحرام.. عشيقان يقتلان الزوج ويلقيان جثته بترعة أطفيح

كتب- صابر المحلاوي:

علاقة في الخفاء جمعت بين شاب وسيدة متزوجة تكبره بـ سنوات، حيث شهدت لقاءات مشبوهة جمعت العشيقين داخل منزل الزوجية، وانتهت تلك العلاقة بجريمة مروعة. الرجل علم أن زوجته ترافق غريب، حاول مواجهتهما والاعتداء عليهما، لكن العشيقين تمكنا من السيطرة عليه وقتله، ثم تخلصا من جثته بإلقائها في ترعة أطفيح.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل جريمة قتل "عويس" على يد زوجته وعشيقها وإلقاء جثته في ترعة أطفيح في محافظة الجيزة.

اختفى عامل باليومية يُدعى "عويس إمبابي"، المعروف بين أهل قريته بلقب "عويس". كان "عويس"، الذي يعمل بعيدًا عن مسقط رأسه في قرية الخرمان، يعود إلى منزله بين الحين والآخر لملاقاة زوجته وأسرته.

بدأت القصة عندما لاحظت أسرته تغيبه المفاجئ وعدم استجابته للاتصالات الهاتفية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له، لجأ أفراد أسرته إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للعثور عليه، في الوقت الذي أبلغت فيه والدته قسم شرطة أطفيح، بعد أن فقدت الأمل في عودته.

في بداية الأمر كان يعتقد الجميع أن الأمر يتعلق بحالة غياب مؤقتة، لكن الأمور سرعان ما بدأت تأخذ منحى مظلم. حاول رجال الشرطة تتبع خطى "عويس" ومحاولة فك لغز اختفائه.

طرقت الأم المكلومة باب المأمور ليرسل معها أمين شرطة لتحرير محضر بتغيب ابنها الثلاثيني. فور إخطار وحدة المباحث بالبلاغ تبادر إلى أذهانهم "مراته فين؟" لترد الأم على المحقق "تعبانة في البيت".

لم يتبدل الحال حال استدعاء الزوجة التي اكتفت بالقول "طلع ومارجعش تاني" دون إبداء أسباب لاختفائه أو الإفصاح عن وجود خلافات بينهما ترقى لتركه عش الزوجية.

خرجت القصة للنور بعدما تبين أن زوجة "عويس" كانت على علاقة غير شرعية بشخص آخر يُدعى "رمضان"، وعندما اكتشف "عويس" خيانة زوجته، نشبت مشاجرة حادة بينهما، وفي لحظة غضب، اتفق العشيق مع الزوجة على التخلص من "عويس" للأبد.

وفي مشهد مفاجئ، تم قتل "عويس" خنقًا على يد الزوجة وعشيقها، ثم ألقوا بجثته في ترعة الجيزاوية، حيث تم اكتشاف الجثة طافية على سطح المياه في وقت لاحق.

بعد كشف تفاصيل الجريمة، تم القبض على المتهمين، أقروا بارتكابهم للجريمة التي كانت تهدف لتصفية "عويس" وتخليص الزوجة وعشيقها من معاناتهم.

وبعد أن أتمت أجهزة الأمن التحقيقات، تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.