هالة تطلب الطلاق بعد 7 أيام زواج: صديقتي مأجراه

كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "هالة.ع"، 30 سنة، صاحبة جاليري، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بفسخ عقد زواجها بعد مرور أسبوع واحد فقط على زفافها، مبررة طلبها قائلة: " طلع متأجر من صديقة الطفولة يتجوزني شهرين مقابل 250 ألف جنيه، والسبب الانتقام، وبالنسباله الزواج كان سبوبة".

تقول الزوجة في دعواها لـ" مصراوي": " اكتشفت أن زواجنا مجرد رهان بينه وبين صديقة الطفولة، فهي كانت تريد الانتقام مني بسبب واقعة غريبة جدا ترجع لسنوات حيث أيام الدراسة، حيث كان مرتبطة عاطفيا بشاب، إلا أن الشاب تركها وحاول الارتباط بي أنا وتقدم للزواج مني وعلى الرغم من رفضي الارتباط به وكذا رفض الزواج منه، إلا أنها ظلت تضمر لي الشر".

تكمل "هالة" حديثها: " تلك الواقعة غيرت حياتي تماما على الرغم من أن نسيتها، حيث انقطعت علاقتي بزميلتي ولم أعرف عنها شيء منذ سنوات وبعد ذلك عرفت إنها سافرت للخارج، ومنذ فترة وجيزة تعرفت على شاب وحدث بيينا تبادل إعجاب ومن ثم حدث الزواج".

وتضيف" هالة": "لم أكن أتوقع أنني سأتعرض لهذا الموقف المخزي، اكتشفت محادثات بين زوجي وتلك السيدة التي كانت زميلتي، وتبين أنها راهنت زوجي على الزواج مني وساعدته على تنفيذ خطته مقابل 250 ألف جنيه على أن يستمر الزواج لمدة شهرين".

وتختتم الزوجة حديثها: "ما رأيته في تلك المحادثات كان كافيًا لإنهاء هذه العلاقة الزوجية بيننا شعرت بالإهانة وعدم الاحترام، ولم أستطع الاستمرار في حياة زوجية بدأت بالخداع والغريب لا يريد الانفصال بشكل ودي".

"بعد رفضه الطلاق"، لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى فسخ عقد زواجنا، و حملت رقم 419 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.