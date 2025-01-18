متعلق في سقف غرفته.. النيابة تحقق في وفاة سباك بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة سباك داخل غرفته بمنطقة أوسيم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن "أحمد. ر" (40 عامًا)، سباك كان يعاني من حالة نفسية سيئة، وقرر إنهاء حياته بعد ربط حبل في جنش غرفته وشنق نفسه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، بهدف الوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، بخصوص الواقعة، والتي على إثرها تم تحرير محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيقات.