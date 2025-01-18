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ضبط 3 سيدات حاولن مساعدة ذويهن في الغش بإحدى مدارس المنوفية

06:56 م السبت 18 يناير 2025

ضبط سيدة - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية، يظهر 3 سيدات يقفن بجوار إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث قمن بتلقين ذويهن إجابات امتحان إحدى المواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت صباح اليوم الموافق 18 يناير، حيث قامت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين المدرسة بضبط السيدات الظاهرات في الفيديو.

وأفادت التحريات أنهن مقيمات بدائرة المركز، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة بهدف مساعدة ذويهن في إجابات أسئلة الامتحان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، وأكدت الجهات الأمنية مواصلة جهودها لضبط أية محاولات للغش أو الإخلال بالعملية التعليمية، مشددة على أهمية الالتزام بالقواعد لضمان نزاهة الامتحانات.

وزارة الداخلية مدارس المنوفية ضبط 3 سيدات إجابات امتحان
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