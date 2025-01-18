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إحالة طبيب تجميل للمحاكمة بتهمة تشويه وجه إعلامية شهيرة

04:40 م السبت 18 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:
قررت نيابة عابدين إحالة طبيب التجميل نادر صعب إلى المحاكمة الجنائية، وحددت جلسة في مايو المقبل لبدء محاكمته، على خلفية اتهامه بتشويه وجه إعلامية شهيرة والتشهير بها.

وجاء في أمر الإحالة أن الطبيب أجرى عملية تجميل للإعلامية أسفرت عن تشوهات دائمة، تضمنت ندبة ممتدة من الزاوية الخارجية للعينين، ورفع الجفون بشكل غير طبيعي، مع عدم تماثل بين الجفنين، مما تسبب في ظهور ندبات شوهت ملامح وجهها.

كما أوضحت النيابة أن الطبيب ارتكب جريمة التشهير بالمجني عليها من خلال مداخلات هاتفية عبر قنوات فضائية، حيث كشف أسرارها المرضية ووجه لها عبارات سب وقذف علني.

وأكدت التحقيقات مسؤولية الطبيب عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالإعلامية، ما دفع النيابة إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية، على أن تُنظر القضية في الجلسات القادمة.

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