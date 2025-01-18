تمهيدًا لترحيله لمحبسه.. التحفظ على كروان مشاكل داخل المحكمة الاقتصادية

كتب- أحمد عادل:

تحفظت قوة أمنية من حرس محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية على البلوجر كروان مشاكل، تمهيدًا لترحيله إلى محبسه لقضاء فترة عقوبته في قضية "فيديوهات المطبخ" مع المذيعة "إنجي حمادة".

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنة شكلاً، وفي الموضوع قضت مجددًا بحبسه لمدة 6 أشهر في القضية.

خلال الجلسة، دفع محامي المتهم بعدم كفاية الأدلة المقدمة، مطالبًا المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله. وأكد الدفاع أن الفيديوهات موضوع الدعوى لا تشكل انتهاكًا لقيم المجتمع، مشيرًا إلى أن موكله لم يكن يهدف من خلالها إلى الإساءة أو خدش الحياء العام، مطالبًا بإسقاط العقوبة مع مراعاة ملابسات الواقعة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بحبس المتهم سنة، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.