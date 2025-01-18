الحبس 6 أشهر لـ "كروان مشاكل" في قضية فيديوهات المطبخ

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، قبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من البلوجر "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنة شكلًا، وفي المضمون قضت مجددًا بحبسه 6 أشهر، في قضية فيديوهات المطبخ مع المذيعة "إنجي حماده".

وخلال الجلسة، دفع محامي المتهم بعدم كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى، والتمس من المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكله مما نُسب إليه.

وأكد الدفاع أن الفيديوهات محل الدعوى لا تشكل انتهاكًا لقيم المجتمع، مشيرًا إلى أن موكله لم يكن يهدف من خلالها إلى الإساءة أو خدش الحياء العام، مطالبًا بمراعاة ملابسات الواقعة وإسقاط العقوبة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم سنة، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.