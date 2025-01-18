لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 61 متهمًا في قضية اللجان النوعية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 61 متهماً، من بينهم 18 محبوساً، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، المعروفة بقضية "اللجان النوعية بالتجمع الخامس"، إلى جلسة 5 أبريل لسماع الشهود.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2002 حتى 22 فبراير 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الحادي والستين انضموا إلى الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها، كما تلقى المتهمون من الثاني حتى السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أهداف الجماعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس، والسادس عشر، والثامن والخمسين، مولوا الجماعة الإرهابية بتوفير الأموال والأسلحة والمركبات والبيانات والمعلومات والأدوات، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية. كما تم توجيه تهم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين في جرائم تسببت في تدمير سيارات للمجني عليهم.

كما وجهت لهم تهم حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، ومفرقعات تضم مخاليط للألعاب النارية والبارود.